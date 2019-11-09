Командующий ООС разъяснил механизм возвращения войск в Петровском

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что украинские войска готовы в короткие сроки вернуться на позиции разведения сил и средств в Петровском, в случае обстрелов и провокаций со стороны боевиков. Об этом сообщил командующий ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

По его словам, украинские войска уже имеют опыт, когда пришлось оперативно реагировать и возвращать силы на разведенные участки.

"В 2016 году уже было отвода на этом участке. Но противник двигался вперед, и украинская сторона снова заняла эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад. Если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции. Другие участки ни в минском, ни в нормандском формате для процесса разведения не обсуждались", - сообщил Бондарь.

Напомним, 9 ноября начался процесс разведения сил в Петровском. По данным штаба ООС, разведение сил началось в 12:20 после того, как стороны известили друг друга о готовности к началу процесса. Также готовность сторон была подтверждена представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С участка в Петровском выйдут более 40 украинских военных и 3 боевые машины.

Также РБК-Украина писало, что после завершения разведения сил в Петровском, начнутся работы по разминирования территорий и демонтажу фортификационных сооружений.