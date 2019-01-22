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В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки

Новости » Общество    22.01.2019 - 07:23
В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки
Иллюстративное фото (ООС)

Среди украинских военных потерь нет, среди боевиков - по одному раненом и убитом

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение минувших суток, 21 января 2019, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи поселка Водяное и из гранатометов и стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не получил ранения. Наши подразделения в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - добавили в ООС.

Также разведка сообщила, что 21 января, одного оккупанта ликвидировали и одного ранили.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - резюмировали в ООС.

В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки

Напомним, на Донбассе 20 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, был ранен один украинский военный.

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Темы: Новости ООС
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