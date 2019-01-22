У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі за минулу добу

Ілюстративне фото (ООС)

Серед українських військових втрат немає, серед бойовиків - по одному загиблому та пораненому

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 21 січня 2019, бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських військових велися з гранатометів поблизу селища Водяне та з гранатометів і стрілецької зброї - в районі міста Мар'їнка.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не зазнав поранень. Наші підрозділи у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - додали в ООС.

Також розвідка повідомила, що 21 січня, одного окупанта було ліквідовано та одного поранено.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - резюмували в ООС.

Нагадаємо, на Донбасі 20 січня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, було поранено одного українського військового.