У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків за тиждень

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Розвідка повідмила про 13 загиблих бойовиків

Протягом останнього тижня на Донбасі внаслідок атаки бойовиків на позиції українських військ захисники зі складу операції Об'єднаних сил були змушені відкривати вогонь у відповідь. Про це повідомили у штабі ООС.

У результаті окупаційні війська на Донбасі зазнали втрат. Зокрема, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень склали: загиблі - 13 осіб, поранені та травмовані - 22 особи.

Також противник втратив три одиниці техніки, зокрема міномет калібру 120 мм без можливості відновлення та два автомобіля типу Урал.

"Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - сказали у штабі.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, 22 березня під ворожий обстріл з забороненого мінськими угодами озброєння потрапили позиції українських військових поблизу Водяного. Бойовики випустили 5 мін з мінометів 82-го калібру.