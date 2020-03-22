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Боевики из запрещенного вооружения обстреляли Водяное

Новости » Происшествия     22.03.2020 - 18:53
Боевики из запрещенного вооружения обстреляли Водяное
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

С начала суток зафиксирован 1 обстрел

С начала текущих суток, 22 марта, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба ООС, сегодня под вражеский обстрел из запрещенного минскими соглашениями вооружения попали позиции украинских военных вблизи Водяного. Боевики выпустили 5 мин из минометов 82-го калибра.

"Сегодня, 22 марта, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что на участках разведения сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское сохраняется режим прекращения огня. На этих участках сотрудники Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

Боевики из запрещенного вооружения обстреляли Водяное

Напомним, 21 марта на Донбассе были зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела был ранен 1 украинский военный. Вчера оккупанты применяли минометы 120-го и 82-го калибров.

Кроме того, 20 марта незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили четверо украинских военных.

Боевики стреляли вблизи Попасной, ранен украинский военный На Донбассе зафиксировано 5 вражеских обстрелов
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