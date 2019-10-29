В штабе ООС объяснили ситуацию с информацией об обстрелах Золотого-4

В штабе операции Объединенных сил рассказали о недоразумениях вокруг информации пресс-центра об обстрелах Золотого-4, где сегодня началось разведение сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

В штабе заявили, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил, и участков разведения в частности, проводит как украинская сторона, так и мониторинговая миссия ОБСЕ.

"Фиксация обстрелов представителями ОБСЕ проходит на основании информации с видеокамер Миссии, которые размещены на различных участках линии разграничения. Таким образом, зафиксированные 26 октября факты обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что 26 октября боевики нарушали "тишину" в районе Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого, Золотого-4, Луганского, Зайцевого, Светлодарска, Новгородского.

Отметим, что разведение сил в Золотом началось 29 октября. Это стало возможным после того, как на участке разведения в течение 7 суток соблюдался режим тишины.

Также РБК-Украина сообщало, что в штабе ООС рассказали подробности разведения сил на Донбассе. Командованием ООС определен перечень из 30 населенных пунктов, где должно состояться разграничение.