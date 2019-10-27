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Боевики в субботу 21 раз открывали огонь на Донбассе

Новости » Происшествия    27.10.2019 - 07:45
Боевики в субботу 21 раз открывали огонь на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе в течение минувших суток, 26 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные Минском минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы неподалеку Невельского, Марьинки, Талаковки, Павлополя. Также боевики нарушали "тишину" в районе Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого, Золотого-4, Луганского, Зайцевого, Светлодарска, Новгородского.

"Вчера, 26 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было",- говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня - вблизи Луганского, Новолуганского, Светлодарска. Ни один украинский военный за ночь не пострадал.

Напомним, в течение предыдущих суток, 25 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил были ранены 3 украинских военнослужащие. Один из военных был ранен во время обстрела, а другие - подорвались на растяжке.

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