В штабе ООС рассказали, как КПВВ "Станица Луганская" будет работать на праздники

В период новогодне-рождественских праздников пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Отмечается, что пешеходный КПВВ "Станица Луганская" - единственный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области, который ежедневно пересекают около 10-12 тысяч граждан.

"Государственная пограничная служба Украины напоминает гражданам, что согласно приказу командующего объединенных сил, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц через линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" осуществляется ежедневно согласно зимнему графику работы с 8.00 до 17.00. Не являются исключением выходные и праздничные дни", - сообщили в штабе ООС.

С целью эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских наемников в период праздников руководство Лисичанского отряда предусматривает усиленные меры безопасности на КПВВ.

В частности, для быстрого реагирования на изменения ситуации в Лисичанском пограничном отряде и отделе пограничной службы "Станично-Луганское 2", который организовывает службу на КПВВ, созданы соответствующие ситуационные группы с привлечением офицеров руководящего звена.

Напомним, что с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда вдоль линии разграничения на Донбассе перешли на зимний график работы. Теперь КПВВ будут работать ежедневно с 8 утра до 17:00.

Также РБК-Украина писало, что в Украине вступил в силу новый порядок пересечения пунктов пропуска на Донбассе. Согласно новым правилам, ребенку для возвращения на оккупированную территории в сопровождении одного из родителей не требуется нотариально заверенное согласие второго родителя. А ученики в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольной территории, теперь смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии подтверждающих документов.