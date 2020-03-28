ФСБ задержала крымчан, которые пытались выехать в Украину

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Они якобы нарушили режим самоизоляции

Трое жителей аннексированного Крыма пытались выехать в Украину, но были задержаны на границе за якобы нарушение самоизоляции по коронавирусу. Об этом российским СМИ сообщил так называемый "начальник крымского погрануправления" ФСБ России Сергей Станкевич.

По его словам, этим людям ранее вручили предписания на самоизоляцию.

"Вчера нами были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее вручали соответствующие предписания на самоизоляцию", - сказал Станкевич.

Напомним, в аннексированном Крыму удвоилось число зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14 человек.

Также сообщалось, что в больницах аннексированного Крыма находятся более тысячи человек, заболевших пневмонией.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине подтвердилось более 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве. В целом заболевших - 311.