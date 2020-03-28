Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим "тишины", есть раненые

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Ранения получили 2 украинских военных

С начала 28 марта пророссийские боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего были ранены двое военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня оккупанты обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное, Старогнатовка, Марьинка, Опытное, Шумы и Хутор Вольный.

Незаконные вооруженные формирования применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также была зафиксирована работа снайперской пары.

"Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", - заявили в штабе.

Кроме того, на участках разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Богдановки и Петровского сегодня не было зафиксировано нарушений режима "тишины". Ситуация на этих участках контролируется Объединенными силами.

Напомним, ранее командование Объединенных сил сообщало о подготовке пророссийских боевиков к совершению провокаций на одном из пунктов пропуска на Донбассе. Ожидалось, что 28 марта оккупанты инсценируют конфликт, который будут освещать специально приглашенные российские пропагандисты.