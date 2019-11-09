В штабе ООС рассказали детали разведения в Петровском

В штабе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе рассказали детали разведения сил в Петровском, которое началось в субботу, 9 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылку на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, разведение сил и средств на участке №3 в районе Петровского началось в 12:20 после того, как стороны известили друг друга о готовности к началу процесса. Также готовность сторон была подтверждена представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"12:00-12:01 - белый сигнал ракеты с обеих сторон, который подтвердил готовность.12:10 - повторный сигнал зеленой ракетой НЗФ РФ. 12:15 - повторный сигнал зеленой ракетой с украинской стороны. 12:20 - практическое разведение сил и средств начато", - отметили в ведомстве.

Как сообщается, с участка разведения в районе Петровского выведут 42 военнослужащих Вооруженных сил, 3 боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил отойдут на 1 км и займут новые позиции.

"Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и нашими военнослужащими из СЦКК. Он реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске. В частности, протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года, а также комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года", - отметили в штабе.

Напомним, что сегодня, 9 ноября, начался практический этап разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское. После подтверждения готовности, стороны начали процесс отхождения с предыдущих позиций.

Также РБК-Украина писало, что в ОБСЕ не объяснили штабу ООС причин срыва боевиками разведение сил в Петровском, которое должно было состояться вчера, 8 ноября. Кроме того, после объявления о переносе разведения, в ОБСЕ не предоставили никаких гарантий украинской стороне.