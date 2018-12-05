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В штабе ООС подтвердили передачу боевиками тела погибшего украинского военного

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 17:00
В штабе ООС подтвердили передачу боевиками тела погибшего украинского военного
Фото: боевик на Донбассе (vk.com/sdd_sevastopol)

Боевики передали украинской стороне тело солдата Сергея Проданюка, который считался пропавшим безвести

В Луганской области сегодня, 5 декабря 2018 года, боевики передали украинской стороне тело погибшего украинского воина Сергея Проданюка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

"Сегодня, 5 декабря, в Луганской области, после длительных переговоров, вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ передали украинской стороне тело погибшего украинского воина. Во время проведения процедуры опознания было установлено, что это тело солдата Сергея Проданюка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Сергей Проданюк считался пропавшим безвести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября 2018 года в районе Крымского. Проданюк погиб, отражая нападение ДРГ противника. В ходе боя, лично уничтожил одного боевика.

В штабе ООС подтвердили передачу боевиками тела погибшего украинского военного

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области боевики террористической группировки "ЛНР" через посредников передали представителям Министерства обороны Украины тело погибшего 29 ноября в районе поселков Крымское - Сокольники военнослужащего ВСУ Сергея Проданюка.

Как писало РБК-Украина, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 4 декабря, погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.

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