В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 24 обстрела со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 4 декабря, погиб один украинский военный, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

Как отмечается, вчера на Донбассе было зафиксировано 24 обстрела со стороны пророссийских боевиков, в частности, семь раз боевики открывали огонь из запрещенного Минском вооружения. Украинские военные 15 раз открывали огонь в ответ.

"Вчера в результате боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб. Трое наших защитников получили ранения, все воины сейчас находятся в военных мобильных госпиталях", - сообщил Праута.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на 11 часов 5 декабря боевики из пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районе Тарамчука, потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске рассматривает возможные меры для обеспечения режима прекращения огня на Донбассе и планирует ввести перемирие на время зимних праздников.

Отметим, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 4 декабря, пересекли более 31 тыс. человек.