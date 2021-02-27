UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В штабе ООС объяснили обострение ситуации на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Командование операции Объединенных сил отреагировало на увеличение обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. В штабе рассказали, с чем может быть связано обострение ситуации в ООС.

Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

"Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", - пояснили в командовании ООС.

Кроме того, в штабе отметили, что для пророссийских боевиков уже стало привычной практикой открывать огонь по позициям украинских военнослужащих и одновременно запрашивать режим "тишины", ссылаясь на якобы обстрел со стороны сил ООС.

Напомним, вчера на Донбассе пострадали 11 украинских военнослужащих. Украинская сторона рассчитывает на международную реакцию на обострение ситуации на Донбассе.

Добавим, с начала субботы оккупанты 5 раз нарушали "тишину", в частности, работали снайперы. Один военный сегодня пострадал в результате подрыва на мине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассротациябоевикиООС
Читайте также
На Донбассе еще один боец подорвался на мине
На Донбассе обстрелы и много раненых, боевики не дают режим "тишины"
Прогноз погоды