На Донбассе за сутки 11 раненых. Украина рассчитывает на международную реакцию
В связи с очередным обострением на Донбассе украинская сторона рассчитывает на международную реакцию. За минувшие сутки ранены и травмированы 11 военнослужащих.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"Вчера, 26 февраля в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих ВС Украины (еще один военнослужащий получил ранение в другом районе, в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве), а затем еще один - пулевое ранение ноги", - говорится в сообщении.
Раненым оказали медицинскую помощь.
"Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - добавили в украинской делегации.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе много раненых в результате вчерашних обстрелов, а боевики не согласовывают режим тишины.
Вчера стало известно, что по данным украинской разведки, Россия вербует жителей ОРДЛО для участия в военных конфликтах в Сирии и Ливии.