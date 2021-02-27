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У штабі ООС пояснили загострення ситуації на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Командування операції Об'єднаних сил відреагувало на збільшення обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі. У штабі розповіли, з чим може бути пов'язане загострення ситуації в ООС.

Про це йдеться на сторінці ООС у Facebook.

"Суттєве збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України", - пояснили в командуванні ООС.

Крім того, у штабі зазначили, що для проросійських бойовиків вже стало звичною практикою відкривати вогонь по позиціях українських військовослужбовців й одночасно запитувати режим "тиші", посилаючись на нібито обстріл з боку сил ООС.

Нагадаємо, вчора на Донбасі постраждали 11 українських військовослужбовців. Українська сторона розраховує на міжнародну реакцію на загострення ситуації на Донбасі.

Додамо, з початку суботи окупанти вже 5 разів порушували "тишу", зокрема, працювали снайпери. Один військовий сьогодні постраждав внаслідок підриву на міні.

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Новини України ДонбасротациябойовикиООС
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