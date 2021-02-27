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В штабе ООС объяснили обострение ситуации на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Суббота 27 февраля 2021 18:43
В штабе ООС объяснили обострение ситуации на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Командование операции Объединенных сил отреагировало на увеличение обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. В штабе рассказали, с чем может быть связано обострение ситуации в ООС.

Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

"Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины", - пояснили в командовании ООС.

Кроме того, в штабе отметили, что для пророссийских боевиков уже стало привычной практикой открывать огонь по позициям украинских военнослужащих и одновременно запрашивать режим "тишины", ссылаясь на якобы обстрел со стороны сил ООС.

Напомним, вчера на Донбассе пострадали 11 украинских военнослужащих. Украинская сторона рассчитывает на международную реакцию на обострение ситуации на Донбассе.

Добавим, с начала субботы оккупанты 5 раз нарушали "тишину", в частности, работали снайперы. Один военный сегодня пострадал в результате подрыва на мине.

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