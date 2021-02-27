У штабі ООС пояснили загострення ситуації на Донбасі
Командування операції Об'єднаних сил відреагувало на збільшення обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі. У штабі розповіли, з чим може бути пов'язане загострення ситуації в ООС.
"Суттєве збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України", - пояснили в командуванні ООС.
Крім того, у штабі зазначили, що для проросійських бойовиків вже стало звичною практикою відкривати вогонь по позиціях українських військовослужбовців й одночасно запитувати режим "тиші", посилаючись на нібито обстріл з боку сил ООС.
Нагадаємо, вчора на Донбасі постраждали 11 українських військовослужбовців. Українська сторона розраховує на міжнародну реакцію на загострення ситуації на Донбасі.
Додамо, з початку суботи окупанти вже 5 разів порушували "тишу", зокрема, працювали снайпери. Один військовий сьогодні постраждав внаслідок підриву на міні.