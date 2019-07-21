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У штабі констатували дотримання режиму тиші на Донбасі

Новини » Суспільство    21.07.2019 - 19:16
У штабі констатували дотримання режиму тиші на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

Ворожих обстрілів з початку доби не зафіксовано

На Донбасі з початку поточної доби, 21 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що 21 липня в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовців загинули і двоє отримали поранення.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що біля населеного пункту Щастя (Луганська область) підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців, які згодом померли, ще двоє постраждали. Підрив стався сьогодні близько 8:25 ранку.

За минулу добу, 20 липня, на Донбасі в результаті обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації були поранені двоє українських військових. Бойовики в Донбасі зробили 26 обстрілу. З початку 21 липня обстрілів не спостерігалось.

Зазначимо, командувач ООС Олександр Сірський заявив, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, однак бойовики активізувалися в південному напрямку. За його словами, це саме гаряче направлення на Донбасі.

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Теми: Новини ООС
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