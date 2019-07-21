На Донбассе ранены двое украинских военных

Иллюстративное фото (ООС)

За прошедшие сутки боевики обстреляли украинские позиции 26 раз

За прошедшие сутки, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранены двое украинских военных из состава операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-страна с ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 12 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артем, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Катериновка и Новозвановка.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 20 июля шестерых оккупантов ранили", - передает ООС.

От начала суток воскресенья, 21 июля, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе в полночь стартовал период перемирия, который был согласован в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочный.