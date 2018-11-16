В штабе ООС констатировали отсутствие обстрелов на Донбассе с начала суток

Боевики распространяют дезинформацию о подготовке объединенных сил к наступлению
На Донбассе с начала суток 16 ноября 2018 года обстрелов со стороны пророссийских боевиков не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Как отметили в штабе, с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял, ситуация на линии соприкосновения остается под контролем.
Вместе с тем, отмечается, что боевики активно распространяют дезинформацию о подготовке объединенных сил к наступлению. Пророссийские боевики также постепенно увеличивают интенсивность применения тяжелого вооружения, в том числе и по населенным пунктам, вероятно, для устрашения мирного населения.
"Российско-оккупационные войска продолжают концентрировать огневые усилия на Приазовье. Попытки возобновления боевых действий фиксируются на Северном направлении и вблизи Горловки", - сообщили в штабе.
Брифинг представителя пресс-центра ООС 16.11.2018 г.
Брифинг представителя пресс-центра ООС 16.11.2018 г. #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement минувших суток ситуация в районе проведения операции оставалась под контролем Об'объединенных сил. Количество вражеских обстрелов по сравнению с минувшими сутками не изменилась, однако, в следствие полного игнорирования российско-оккупационными войсками каких-либо мирных договоренностей, интенсивность применения тяжелого вооружения значительно возросло. Всего зафиксировано 16 случаев ведения прицельного огня по подразделениям О'объединенных сил. Противник восемь раз применял минометы различного калибра с общим расходом более 150 мин. Наиболее напряженной была ситуация на Горловском направлении и недалеко от Водяного, что на Приазов'ї. На Луганском направлении враг из стрелкового оружия открывал огонь по району разведения на окраине Станицы Луганской. Второй обстрел в районе Станицы Луганской, произошел неподалеку Малинового, где оккупанты открывали сосредоточенный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям. Об'объединенные силы принимали адекватных мер. В ходе боя получил ранение один военнослужащий Об'объединенных сил. Потерь среди гражданского населения не допущено. На Попаснянском направлении противник дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов и стрелкового оружия по позициям Об'объединенных сил в районе хутора Свободный. Следует отметить, что огневые позиции оккупантов, расположенные в жилых домах местных жителей на северо-западной окраине населенного пункта Золотое-5. Командование Об'объединенных сил предпринимает ряд решительных мер по недопущению эскалации конфликта и сохранения гражданского населения и инфраструктуры в этом районе. Также сообщаем, что, благодаря препятствию оккупантов, в том числе и с применением оружия, не удается восстановить электроснабжение до хутора Вольный. В ходе ведения боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. На Світлодарському направлении, в течение прошлых суток, противник огневых провокаций не устраивал. Как уже сообщалось, ночью, 15 ноября, оккупанты применили минометы калибра 82 и 120 мм по позициям Об'объединенных сил в районах населенных пунктов Шумы и Южное на Горловском направлении. Отмечаем, что огонь из минометов и пушки танка велся непосредственно по населенному пункту Южное. В ходе обстрела потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил и гражданских лиц не допущено, однако полностью уничтожены два жилых дома мирных жителей этого населенного пункта. Огневые позиции оккупантов, как и обычно, были расположены посреди жилых кварталов Горловки. Все факты применения противником запрещенного оружия и ведения огня под прикрытием мирных жителей задокументировано. Материалы переданы в международные организации, которые осуществляют судопроизводство в сфере военных преступлений. На Донецком направлении боевые действия велись на подступах к населенным пунктам Авдеевка, Пески, Мар'їнка и Славное. Тяжелое вооружение не применялось, однако интенсивность огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия была довольно высокой. Объединенные силы предпринимали необходимых мер по прекращению огневых провокаций врага. В ходе боевых действий потерь среди наших оборонцев не допущено. Сохраняется напряжение на Мариупольском направлении. Провокационный обстрел из РПГ зафиксировано неподалеку Широкиного. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Павлополя. А вблизи Водяного враг применил минометы 120-го и, дважды, 82-го калибров. Вследствие обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил легкое ранение. Ситуация на Приазовье остается под контролем Объединенных сил. От начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. В целом ситуация на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил. Противник, активно распространяя дезинформацию о подготовке Об'объединенных сил к наступлению, продолжает вести прицельные обстрелы позиций Об'объединенных сил из стрелкового оружия, гранатометов и постепенно увеличивает интенсивность применения тяжелого вооружения, в том числе и по населенным пунктам, вероятно, для устрашения мирного населения. Российско-оккупационные войска продолжают концентрировать огневые усилия на Приазов'ї. Попытки возобновления боевых действий фиксируются на Северном направлении и вблизи Горловки. Об'объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, совершенствуют оборонительные укрепления, ведут активную разведку. Во всех случаях открытия огня противником предпринимают адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья'я военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения. По уточненным данным разведки, 15 ноября, трех боевиков российских оккупационных войск уничтожено и еще пять - ранены. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки правоохранителями со склада Об'объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 5 человек, причастных к незаконных вооруженных формирований, выявлено 35 административных правонарушений. Территориальными органами и подразделениями Национальной полиции на территории Донецкой и Луганской областей раскрыто: одно тяжкое телесное повреждение; один грабеж; - 7 краж; - 2 факта незаконного оборота оружия; - 2 факта незаконного оборота наркотических средств. Во время обеспечения публичного порядка прекращено 428 административных правонарушений. Также выявлено 277 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Из незаконного оборота, в течение прошлых суток, изъято: - около 3000 патронов различного калибра; - 7 гранат различных типов; - одна минометная мина. Контрольные пункты в'езду-выезда работают в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало свыше 22 тысяч человек и почти 2,7 тысяч транспортных средств. В пропуске через линию разграничения по различным причинам отказано 39-ом лицам. Также выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму свыше 107 тысяч гривен. Выявлен один факт использования поддельных документов и зафиксировано две попытки предоставления неправомерной выгоды пограничном наряда. Кроме того, в КПВВ, выполнено 82 поручения уполномоченных государственных органов. Украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон совместно с СММ ОБСЕ, осуществлен координацию и сопровождение выполнения ремонтно-восстановительных работ: - на шламонакопителях И-III-й очереди Торецького фенольного завода в районе Железного; - в Мар'їнці продолжались работы на крышах жилых домов жителей, которые были повреждены в результате обстрела оккупантов; - продолжается ремонт на линиях электропередачи скважин Петровского водозабора на Луганщине; - обеспечивался безопасный проезд работников рабочей смены к ДФС и обратно Таким образом, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Общественно-политическая обстановка в районе проведения операции стабильная. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Алексей ЖугановОпубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця, 16 ноябрь 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 15 ноября, на Донбассе были ранены двое украинских военных. Кроме того, по данным украинской разведки, РФ испытывает на оккупированном Донбассе новейшие средства связи.