В штабе ООС констатировали отсутствие обстрелов на Донбассе с начала суток

Брифинг представителя пресс-центра ООС 16.11.2018 г. #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement минувших суток ситуация в районе проведения операции оставалась под контролем Об'объединенных сил. Количество вражеских обстрелов по сравнению с минувшими сутками не изменилась, однако, в следствие полного игнорирования российско-оккупационными войсками каких-либо мирных договоренностей, интенсивность применения тяжелого вооружения значительно возросло. Всего зафиксировано 16 случаев ведения прицельного огня по подразделениям О'объединенных сил. Противник восемь раз применял минометы различного калибра с общим расходом более 150 мин. Наиболее напряженной была ситуация на Горловском направлении и недалеко от Водяного, что на Приазов'ї. На Луганском направлении враг из стрелкового оружия открывал огонь по району разведения на окраине Станицы Луганской. Второй обстрел в районе Станицы Луганской, произошел неподалеку Малинового, где оккупанты открывали сосредоточенный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям. Об'объединенные силы принимали адекватных мер. В ходе боя получил ранение один военнослужащий Об'объединенных сил. Потерь среди гражданского населения не допущено. На Попаснянском направлении противник дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов и стрелкового оружия по позициям Об'объединенных сил в районе хутора Свободный. Следует отметить, что огневые позиции оккупантов, расположенные в жилых домах местных жителей на северо-западной окраине населенного пункта Золотое-5. Командование Об'объединенных сил предпринимает ряд решительных мер по недопущению эскалации конфликта и сохранения гражданского населения и инфраструктуры в этом районе. Также сообщаем, что, благодаря препятствию оккупантов, в том числе и с применением оружия, не удается восстановить электроснабжение до хутора Вольный. В ходе ведения боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. На Світлодарському направлении, в течение прошлых суток, противник огневых провокаций не устраивал. Как уже сообщалось, ночью, 15 ноября, оккупанты применили минометы калибра 82 и 120 мм по позициям Об'объединенных сил в районах населенных пунктов Шумы и Южное на Горловском направлении. Отмечаем, что огонь из минометов и пушки танка велся непосредственно по населенному пункту Южное. В ходе обстрела потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил и гражданских лиц не допущено, однако полностью уничтожены два жилых дома мирных жителей этого населенного пункта. Огневые позиции оккупантов, как и обычно, были расположены посреди жилых кварталов Горловки. Все факты применения противником запрещенного оружия и ведения огня под прикрытием мирных жителей задокументировано. Материалы переданы в международные организации, которые осуществляют судопроизводство в сфере военных преступлений. На Донецком направлении боевые действия велись на подступах к населенным пунктам Авдеевка, Пески, Мар'їнка и Славное. Тяжелое вооружение не применялось, однако интенсивность огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия была довольно высокой. Объединенные силы предпринимали необходимых мер по прекращению огневых провокаций врага. В ходе боевых действий потерь среди наших оборонцев не допущено. Сохраняется напряжение на Мариупольском направлении. Провокационный обстрел из РПГ зафиксировано неподалеку Широкиного. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Павлополя. А вблизи Водяного враг применил минометы 120-го и, дважды, 82-го калибров. Вследствие обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил легкое ранение. Ситуация на Приазовье остается под контролем Объединенных сил. От начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. В целом ситуация на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил. Противник, активно распространяя дезинформацию о подготовке Об'объединенных сил к наступлению, продолжает вести прицельные обстрелы позиций Об'объединенных сил из стрелкового оружия, гранатометов и постепенно увеличивает интенсивность применения тяжелого вооружения, в том числе и по населенным пунктам, вероятно, для устрашения мирного населения. Российско-оккупационные войска продолжают концентрировать огневые усилия на Приазов'ї. Попытки возобновления боевых действий фиксируются на Северном направлении и вблизи Горловки. Об'объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, совершенствуют оборонительные укрепления, ведут активную разведку. Во всех случаях открытия огня противником предпринимают адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья'я военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения. По уточненным данным разведки, 15 ноября, трех боевиков российских оккупационных войск уничтожено и еще пять - ранены. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки правоохранителями со склада Об'объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 5 человек, причастных к незаконных вооруженных формирований, выявлено 35 административных правонарушений. Территориальными органами и подразделениями Национальной полиции на территории Донецкой и Луганской областей раскрыто: одно тяжкое телесное повреждение; один грабеж; - 7 краж; - 2 факта незаконного оборота оружия; - 2 факта незаконного оборота наркотических средств. Во время обеспечения публичного порядка прекращено 428 административных правонарушений. Также выявлено 277 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Из незаконного оборота, в течение прошлых суток, изъято: - около 3000 патронов различного калибра; - 7 гранат различных типов; - одна минометная мина. Контрольные пункты в'езду-выезда работают в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало свыше 22 тысяч человек и почти 2,7 тысяч транспортных средств. В пропуске через линию разграничения по различным причинам отказано 39-ом лицам. Также выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму свыше 107 тысяч гривен. Выявлен один факт использования поддельных документов и зафиксировано две попытки предоставления неправомерной выгоды пограничном наряда. Кроме того, в КПВВ, выполнено 82 поручения уполномоченных государственных органов. Украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон совместно с СММ ОБСЕ, осуществлен координацию и сопровождение выполнения ремонтно-восстановительных работ: - на шламонакопителях И-III-й очереди Торецького фенольного завода в районе Железного; - в Мар'їнці продолжались работы на крышах жилых домов жителей, которые были повреждены в результате обстрела оккупантов; - продолжается ремонт на линиях электропередачи скважин Петровского водозабора на Луганщине; - обеспечивался безопасный проезд работников рабочей смены к ДФС и обратно Таким образом, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Общественно-политическая обстановка в районе проведения операции стабильная. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Алексей Жуганов