У штабі ООС констатували відсутність обстрілів на Донбасі з початку доби

Брифінг представника прес-центру ООС 16.11.2018 р. #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася під контролем Об'єднаних сил. Кількість ворожих обстрілів у порівнянні з минулою добою не змінилася, проте, у наслідок повного ігнорування російсько-окупаційними військами будь-яких мирних домовленостей, інтенсивність застосування важкого озброєння значно зросла. Всього зафіксовано 16 випадків ведення прицільного вогню по підрозділах Об'єднаних сил. Противник вісім разів застосовував міномети різного калібру із загальною витратою понад 150 мін. Найбільш напруженою була ситуація на Горлівському напрямку та неподалік Водяного, що на Приазов'ї. На Луганському напрямку, ворог зі стрілецької зброї відкривав вогонь по району розведення на околиці Станиці Луганської. Другий обстріл, у районі Станиці Луганської, відбувся неподалік Малинового, де окупанти відкривали зосереджений вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях. Об'єднані сили вживали адекватних заходів. У ході бою отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил. Втрат серед цивільного населення не допущено. На Попаснянському напрямку противник двічі вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі хутора Вільний. Слід зазначити, що вогневі позиції окупантів, розташовані в житлових будинках місцевих жителів на північно-західній околиці населеного пункту Золоте-5. Командування Об'єднаних сил вживає рішучих заходів щодо недопущення ескалації конфлікту і збереження цивільного населення та інфраструктури у цьому районі. Також повідомляємо, що, завдяки перешкоджанню окупантів, у тому числі й із застосуванням зброї, не вдається відновити електропостачання до хутора Вільний. В ході ведення бойових дій, жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав. На Світлодарському напрямку, протягом минулої доби, противник вогневих провокацій не влаштовував. Як вже повідомлялося, вночі, 15 листопада, окупанти застосували міномети калібру 82 та 120 мм по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Шуми та Південне на Горлівському напрямку. Відмічаємо, що вогонь з мінометів та гармати танку вівся безпосередньо по населеному пункту Південне. У ході обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та цивільних осіб не допущено, проте повністю знищено два житлових будинки мирних жителів цього населеного пункту. Вогневі позиції окупантів, як і зазвичай, були розташовані посеред житлових кварталів Горлівки. Усі факти застосування противником забороненої зброї та ведення вогню під прикриттям мирних жителів задокументовано. Матеріали передані до міжнародних організацій, які здійснюють судочинство у сфері військових злочинів. На Донецькому напрямку бойові дії велися на підступах до населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка та Славне. Важке озброєння не застосовувалося, проте інтенсивність вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї була досить високою. Об’єднані сили вживали необхідних заходів з припинення вогневих провокацій ворога. В ході бойових дій втрат серед наших оборонців не допущено. Зберігається напруга на Маріупольському напрямку. Провокативний обстріл з РПГ зафіксовано неподалік Широкиного. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі Павлополя. А поблизу Водяного ворог застосував міномети 120-го та, двічі, 82-го калібрів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення. Ситуація на Приазов’ї залишається під контролем Об’єднаних сил. Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв. Загалом ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем Об’єднаних сил. Противник, активно поширюючи дезінформацію про підготовку Об'єднаних сил до наступу, продовжує вести прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил зі стрілецької зброї, гранатометів та поступово збільшує інтенсивність застосування важкого озброєння, у тому числі й по населених пунктах, ймовірно, для залякування мирного населення. Російсько-окупаційні війська продовжують зосереджувати вогневі зусилля на Приазов'ї. Спроби відновлення бойових дій фіксуються на Північному напрямку та поблизу Горлівки. Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, удосконалюють оборонні укріплення, ведуть активну розвідку. У всіх випадках відкриття вогню противником вживають адекватних заходів з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення. За уточненими даними розвідки, 15 листопада, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено та ще п’ятьох - поранено. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Протягом минулої доби правоохоронцями зі складу Об'єднаних сил, які несуть службу на стаціонарних та мобільних блокпостах, затримано 5 осіб, причетних до незаконних збройних формувань, виявлено 35 адміністративних правопорушень. Територіальними органами та підрозділами Національної поліції на території Донецької та Луганської областей розкрито: - одне тяжке тілесне ушкодження; - один грабіж; - 7 крадіжок; - 2 факти незаконного обігу зброї; - 2 факти незаконного обігу наркотичних засобів. Під час забезпечення публічного порядку припинено 428 адміністративних правопорушень. Також виявлено 277 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Із незаконного обігу, протягом минулої доби, вилучено: - близько 3000 набоїв різного калібру; - 7 гранат різних типів; - одна мінометна міна. Контрольні пункти в'їзду-виїзду працюють у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 22 тисячі осіб та майже 2,7 тисяч транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування з різних причин відмовлено 39-ом особам. Також виявлено товарів з ознаками контрабанди на загальну суму понад 107 тисяч гривень. Виявлено один факт використання підроблених документів та зафіксовано дві спроби надання неправомірної вигоди прикордонному наряду. Окрім того, в КПВВ, виконано 82 доручення уповноважених державних органів. Українською стороною Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, спільно з СММ ОБСЄ, здійснено координацію та супроводження виконання ремонтно-відновлювальних робіт: - на шламонакопичувачах І-ІІІ-ї черги Торецького фенольного заводу в районі Залізного; - у Мар'їнці продовжувалися роботи на дахах житлових будинків мешканців, які були пошкоджені внаслідок обстрілу окупантів; - триває ремонт на лініях електропередачі свердловин Петрівського водозабору на Луганщині; - забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС і назад. Таким чином, підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Суспільно-політична обстановка в районі проведення операції стабільна. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Олексій Жуганов