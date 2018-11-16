В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки на Донбассе боевики 16 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 15 ноября 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

По данным Минобороны, за сутки на Донбассе боевики 16 раз обстреливали украинские позиции, в том числе 8 раз - из запрещенного минскими договоренностями оружия. Украинские военные открывали огонь в ответ.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения. Ребят безотлагательно эвакуировали в военные госпитали, оказана своевременная медицинская помощь. Состояние одного из них характеризуется как тяжелое", - сообщил Мотузяник.

Кроме того, по данным разведки, вчера на Донбассе было ликвидировано троих боевиков и еще пятеро ранены.

Также в Минобороны добавили, что по состоянию на 11:00 16 ноября на Донбассе обстрелов не было.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным разведки, Российская Федерация использует боевые действия на временно оккупированных территориях Донбасса для испытания новейших средств связи.

Также РБК-Украина сообщало, что боевики вводят на оккупированном Донбассе систему функционирования мобильных "призывных пунктов".