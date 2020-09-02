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В штабе назвали причину пожара в зоне ООС

Автор: Игорь Литвиненко

Пожар возле поселка Станица Луганская, что в зоне операции Объединенных сил, мог произойти в результате человеческой неосторожности. Сейчас продолжается ликвидация еще трех пожаров в прифронтовых районах.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Пожар возле Станицы Луганской был ликвидирован. Там горела сухая трава.

"По предварительной информации возгорание могло произойти в результате человеческой неосторожности", - сообщили в штабе.

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Также на Донбассе продолжается ликвидация пожара в районе Новолуганского и двух пожаров в Попаснянском районе.

"В Донецкой и Луганской областях остается повышенная пожароопасность из-за засухи и высокой температуры воздуха. Тушение огня осложняется тем, что участок возгорания находится в прифронтовом районе. При этом никакой угрозы для мирных жителей нет", - добавили в штабе.

Всего к ликвидации пожаров в зоне ООС привлечены 250 человек и 40 единиц техники.

Отметим, пожар возле Станицы Луганской произошел вечером 1 сентября. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.

Напомним, в начале июля в Новоайдаровском районе возник масштабный лесной пожар, который нанес ущерб более чем на 450 млн гривен.

Кроме того, в Луганской области загорелся молодой лес, существовала вероятность эвакуации жителей близлежащего села.

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