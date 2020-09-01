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Возле Станицы Луганской произошел пожар, пострадал спасатель

Станица Луганская, Вторник 01 сентября 2020 21:09
Возле Станицы Луганской произошел пожар, пострадал спасатель
Фото: пожар возле Станицы Луганской (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Украина

Возле поселка Станица Луганская Луганской области произошел пожар на линии разграничения. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возле поселка во время тушения пожара произошла детонация неустановленного взрывоопасного устройства, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части.

Он был госпитализирован. В ведомстве отмечают, что угрозы его жизни нет.

В то же время, глава райгосадминистрации Юрий Золкин сообщил, что пожар возле Станицы Луганской продолжается.

Напомним, 24 июля в Луганской области в Новоайдаровском районе произошел пожар.

Кроме того, в Луганской области загорелся молодой лес, существовала вероятность эвакуации жителей близлежащего села.

Добавим, что в начале июля в Новоайдаровском районе возник масштабный лесной пожар, который нанес ущерб более чем на 450 млн гривен.

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