Возле Станицы Луганской произошел пожар, пострадал спасатель

Фото: пожар возле Станицы Луганской (t.me/dsns_telegram)

Возле поселка Станица Луганская Луганской области произошел пожар на линии разграничения. Во время тушения возгорания пострадал один спасатель.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возле поселка во время тушения пожара произошла детонация неустановленного взрывоопасного устройства, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части.

Он был госпитализирован. В ведомстве отмечают, что угрозы его жизни нет.

В то же время, глава райгосадминистрации Юрий Золкин сообщил, что пожар возле Станицы Луганской продолжается.

Напомним, 24 июля в Луганской области в Новоайдаровском районе произошел пожар.

Кроме того, в Луганской области загорелся молодой лес, существовала вероятность эвакуации жителей близлежащего села.

Добавим, что в начале июля в Новоайдаровском районе возник масштабный лесной пожар, который нанес ущерб более чем на 450 млн гривен.