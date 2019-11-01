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Загороднюк: сроки разведения в Петровском могут пересмотреть

Новости » Политика     01.11.2019 - 13:40
Загороднюк: сроки разведения в Петровском могут пересмотреть
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Последние обстрелы в Петровском зафиксировали 30 октября

Украинская сторона может пересмотреть сроки разведения сил в Петровском Донецкой области после недавних обстрелов. Об этом на брифинге заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, министр подтвердил информацию о том, что 30 октября были зафиксированы обстрелы в районе разведения сил в Петровском.

"Действительно, обстрелы были (в Петровском, - ред.), поэтому мы ожидаем просмотр даты. Должно быть 7 дней без обстрелов", - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском начнется 4 ноября.

Отметим, российская сторона рассчитывает на быстрый темп разведения сил на согласованных участках на Донбассе.

"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту", - заявил помощник российского президента Владислав Сурков.

Сегодня стало известно, что разведение сил в Золотом Луганской области практически завершено.

Разведение сил в Золотом находится под контролем МВД, - Загороднюк
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