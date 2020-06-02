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КПВВ на Донбассе готовят к открытию: стала известна дата

Новости » Политика     02.06.2020 - 12:58
КПВВ на Донбассе готовят к открытию: стала известна дата
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)

Пункты пропуска будут открывать после 10 июня

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе готовят к открытию в рамках ослабления карантина. КПВВ начнут открывать после 10 июня.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает сайт президента.

В частности, Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.

На совещании у Зеленского также отметили, что после ослабления карантина значительных вспышек не было, а Украина удерживается на плато заболеваемости коронавирусом.

Отметим, на сегодня пункты пропуска работают в ограниченном режиме. Линию разграничения можно пересечь при наличии специального разрешения, которое выдается командующим ООС.

Напомним, до этого директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко заявлял, что КПВВ начнут работать не ранее 22 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сроки открытия КПВВ на Донбассе привязаны к карантину; при этом в первой половине мая он заявлял о преждевременности разговоров об открытии пунктов пропуска.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбасскарантинКПВВ
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