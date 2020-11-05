Штаб Трампа оспорит подсчет голосов на выборах в Неваде

Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)

Штаб президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа будет оспаривать подсчет голосов в штате Невада. Они уверены, что там проголосовали люди, которые уже не живут в штате.

Об этом сообщает Fox News.

У Трампа уверены, что на выборах в штате проголосовали около 10 тысяч человек, уже не живущих на его территории определенное время. Из-за этого штаб подаст иск, в котором будет требование подсчитать каждый "законный" голос в Неваде.

Штат может стать решающим в борьбе между Трампом и Байденом. После обработки 75% данных в Неваде лидирует кандидат от Демократической партии. Его перевес над Трампом - почти 8,2 тысячи голосов.

Если Байден победит в Неваде, то получит шесть голосов выборщиков и наберет всего 270 голосов. Именно столько нужно для победы на выборах. Сейчас у демократа 264, а у Трампа - 214.

Кроме Невады, недосчитаны голоса еще в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. Во всех этих штатах лидирует Трамп, но голосов выборщиков от них не хватит для победы на выборах в случае поражения в Неваде.

Сегодня Дональд Трамп также призвал остановить подсчет голосов на выборах в США.

Ранее сообщалось, что в одном из ключевых штатов США Аризоне вспыхнули протесты после выборов. Сторонники Дональда Трампа вышли на акцию после сообщений о победе в штате Джо Байдена.