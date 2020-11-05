В Аризоне вспыхнули протесты после сообщений о победе там Байдена

Фото: выборы в США (twitter com OmarJimenez)

В одном из ключевых штатов США Аризоне вспыхнули протесты после выборов. Сторонники Дональда Трампа вышли на акцию после сообщений о победе в штате Джо Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

Около 200 демонстрантов собрались у избирательного центра в столице Аризоны Финиксе. Некоторые из них были вооружены винтовками и пистолетами. Протестующие скандировали "Прекратите воровства" и "Посчитай мой голос". Между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения.

Напомним, ранее Fox News и Associated Press заявили о победе на выборах в Аризоне Джо Байдена. При этом пока посчитано лишь 70% голосов. Победа в Аризоне даст кандидату 11 голосов выборщиков, что значительно повысило бы шансы Байдена стать президентом. На выборах в 2016 году победу в штате одержал Трамп.

Напомним, в США на фоне подсчетов голосов на выборах президента начались протесты. На улицы начали выходить люди с требованиями, чтобы власти "подсчитывали каждый голос" и остановили применение силы полицейскими.

Также РБК-Украина писало, что в Нью-Йорке в ходе протестов задержали не менее 20 демонстрантов.

Кроме этого сообщалось, что в Портленде ввели Национальную гвардию.

Отметим, сейчас в США завершается подсчет голосов на выборах президента. Небольшое преимущество имеет Байден.