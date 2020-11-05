Штаб Трампа оскаржить підрахунок голосів на виборах у Неваді

Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)

Штаб президента США і кандидата від республіканців Дональда Трампа буде оскаржувати підрахунок голосів в штаті Невада. Вони впевнені, що там проголосували люди, які вже не живуть в штаті.

Про це повідомляє Fox News.

У Трампа впевнені, що на виборах в штаті проголосували близько 10 тисяч осіб, вже не живуть на його території певний час. Через це штаб подасть позов, в якому буде вимога підрахувати кожен "законний" голос в Неваді.

Штат може стати вирішальним в боротьбі між Трампом і Байденом. Після обробки 75% даних у Неваді лідирує кандидат від Демократичної партії. Його перевага над Трампом - майже 8,2 тисячі голосів.

Якщо Байден переможе в Неваді, то отримає шість голосів виборців та набере всього 270 голосів. Саме стільки потрібно для перемоги на виборах. Зараз у демократа 264, а у Трампа - 214.

Крім Невади, недораховані голоси ще в Пенсільванії, Північній Кароліні, Джорджії та на Алясці. У всіх цих штатах лідирує Трамп, але голосів виборців від них не вистачить для перемоги на виборах у разі поразки в Неваді.

Сьогодні Дональд Трамп також закликав зупинити підрахунок голосів на виборах у США.

Раніше повідомлялося, що в одному з ключових штатів США Арізоні спалахнули протести після виборів. Прихильники Дональда Трампа вийшли на акцію після повідомлень про перемогу в штаті Джо Байдена.