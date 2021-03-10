Штаб Тихановской представил проект новой Конституции Беларуси

Штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской представил проект новой Конституции Беларуси. Там хотят сделать переход от президентской формы правления к парламентской.

Об этом сообщает Nexta.

По новому проекту штаба, парламент будет утверждать правительство, назначать премьер-министра и принимать законы. В то время как президенту отводится исключительно представительская роль.

В проекте указанны и другие важные статьи: