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Штаб Тихановской представил проект новой Конституции Беларуси

Автор: Андрей Козловский

Штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской представил проект новой Конституции Беларуси. Там хотят сделать переход от президентской формы правления к парламентской.

Об этом сообщает Nexta.

По новому проекту штаба, парламент будет утверждать правительство, назначать премьер-министра и принимать законы. В то время как президенту отводится исключительно представительская роль.

В проекте указанны и другие важные статьи:

  • президент не может быть избран более чем на 2 срока (1 срок - 5 лет);
  • изменится подход к местному самоуправлению: руководителей исполкомов будут выбирать депутаты, избранные жителями соответствующих районов;
  • создание независимой судебной системы и Национального совета правосудия;
  • независимость Нацбанка от правительства;
  • два государственных языка с постепенным расширением сферы использования белорусского;
  • БЧБ - государственный флаг;
  • "Погоня" - государственный герб;
  • сохранение бесплатного образования и медицины в госучреждениях;
  • запрет смертной казни.

Напомним, Светлана Тихановская считает, что находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы. По ее мнению, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

Также ранее Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".

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