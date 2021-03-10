Штаб Тіхановської представив проект нової Конституції Білорусі

Штаб білоруської опозиціонерки Світлани Тихановской представив проект нової Конституції Білорусі. Там хочуть зробити перехід від президентської форми правління до парламентської.
Про це повідомляє Nexta.
За новим проектом штабу, парламент буде затверджувати уряд, призначати прем'єр-міністра і приймати закони. У той час як президенту відводиться виключно представницька роль.
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Нагадаємо, Світлана Тихановская вважає, що Олександр Лукашенко буде змушений піти у відставку у найближчі місяці. На її думку, до відставки Лукашенко неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку ЄС і США.
Також раніше Світлана Тихановская зробила важливу заяву. За її словами, опозиція "втратила вулиці".