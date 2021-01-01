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Штаб ООС показал последствия обстрела возле Водяного в новогоднюю ночь

Донецкая область, Пятница 01 января 2021 20:06
Штаб ООС показал последствия обстрела возле Водяного в новогоднюю ночь
Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

В новогоднюю ночь пророссийские боевики обстреляли Водяное на Приазовье. На земле видно следы от снарядов.

Видео с последствиями обстрела опубликовала пресс-служба операции Объединенных сил.

Военнослужащий Вадим рассказал, что в 23:00, когда в России и на оккупированной ею части Донбасса наступил Новый год, на позиции военных прилетели четыре мины калибра 120 милиметров, спустя час - еще четыре мины, воронки от которых остались в земле.

Также боевики вели огонь стрелецким оружием. На все эти действия военные открывали огонь в ответ.

В Новорічну ніч російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу Водяного

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, January 1, 2021

Напомним, сегодня в ООС рассказали о семи обстрелах украинских позиций в первый день 2021 года. Военные открывали огонь в ответ. Потерь среди личного состава не было.

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