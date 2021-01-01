Штаб ООС показав наслідки обстрілу біля Водяного в новорічну ніч

Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)

У новорічну ніч проросійські бойовики обстріляли Водяне на Приазов'ї. На землі видно сліди від снарядів.

Відео з наслідками обстрілу опублікувала прес-служба операції Об'єднаних сил.

Військовослужбовець Вадим розповів, що о 23:00, коли в Росії і на окупованій нею частини Донбасу настав Новий рік, на позиції військових прилетіли чотири міни калібру 120 міліметрів, через годину - ще чотири міни, воронки від яких залишилися в землі.

Також бойовики вели вогонь стрілецькою зброєю. На всі ці дії військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, сьогодні в ООС розповіли про семи обстрілі українських позицій в перший день 2021 року. Військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед особового складу не було.