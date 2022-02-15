Штаб ООС оценил ситуацию на Донбассе: количество обстрелов уменьшилось

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стабильная, без существенных изменений", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Оккупационные войска осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

"За минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений. По сравнению с 13.02 - количество обстрелов со стороны врага уменьшилось", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.