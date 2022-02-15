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Штаб ООС оцінив ситуацію на Донбасі: кількість обстрілів зменшилась

Автор: Анастасія Рокитна

Штаб операції Об’єднаних сил оцінив ситуацію на Донбасі. За минулу добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

"Ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил стабільна, без суттєвих змін", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, противник продовжує нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Окупаційні війська здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

"За минулу добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень. У порівнянні з 13.02 - кількість обстрілів з боку ворога зменшилась", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за миинулу добу на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків отримали поранення двоє бійців.

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