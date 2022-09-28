Штаб Міненерго спланував відновлення енергопостачання в разі обстрілів критичної інфраструктури

При Міненерго діє Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах. До складу штабу входять представники Мінінфраструктури, ДСНС, Міноборони, ЗСУ, енергетичних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Цей штаб працює фактично 24/7. Ми опрацювали механізми оперативного врегулювання кризових ситуацій. Завершуємо аналіз наявного обладнання, необхідного для локалізації уражень інфраструктурних об’єктів внаслідок ворожих обстрілів", - сказав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

За даними прес-служби, забезпечено збір інформації від електроенергетичних компаній щодо загального обсягу аварійного запасу обладнання та матеріалів, дефіцитних обладнання та матеріалів, об'єктів електричних мереж, обладнання яких може бути переміщено та використано на критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури, та наявної спеціалізованої техніки та автотранспорту, які необхідні для ефективної ліквідації аварійних ситуацій внаслідок бойових дій. Наразі розробляється узагальнений електронний реєстр з цією інформацією.

Крім того, операторами систем розподілу та оператором системи передачі сформовано перелік найбільш пріоритетного обладнання, яке буде необхідне для оперативної ліквідації аварійних ситуацій. Перелік буде відпрацьовано в рамках робочої групи Міненерго щодо розподілу гуманітарної допомоги, отриманої від міжнародних партнерів.