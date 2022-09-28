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В Минэнерго спланировали восстановление энергоснабжения в случае обстрелов критической инфраструктуры

Фото: обстрелы критической инфраструктуры могут нарушить энергоснабжение (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

При Минэнерго действует Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах. В состав штаба входят представители Мининфраструктуры, ГСЧС, Минобороны, ВСУ, энергетических компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Этот штаб работает фактически 24/7. Мы проработали механизмы оперативного урегулирования кризисных ситуаций. Завершаем анализ имеющегося оборудования, необходимого для локализации поражений инфраструктурных объектов в результате вражеских обстрелов", - сказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

По данным пресс-службы, обеспечен сбор информации от электроэнергетических компаний относительно общего объема аварийного запаса оборудования и материалов, дефицитного оборудования и материалов, объектов электрических сетей, оборудование которых может быть перемещено и использовано на критически важных объектах энергетической инфраструктуры, и имеющейся специализированной техники и автотранспорта, необходимых для эффективной ликвидации аварийных ситуаций в результате боевых действий. Разрабатывается обобщенный электронный реестр с этой информацией.

Кроме того, операторами систем распределения и оператором системы передачи сформирован перечень наиболее приоритетного оборудования, необходимого для оперативной ликвидации аварийных ситуаций. Перечень будет отработан в рамках рабочей группы Минэнерго по распределению гуманитарной помощи, полученной от международных партнеров.

Напомним, премьер-министр Дениса Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, однако главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.

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Минэнерго