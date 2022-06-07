У штаб-квартирі НАТО пройде зустріч "Рамштайн" щодо України: хто очолить

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін очолить засідання Контактної групи з оборони України. Зустріч відбудеться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону .

"Міністр Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів збройних сил з усього світу для обговорення триваючої кризи в Україні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що засідання Контактної групи почнеться зі вступного слова міністра оборони США, а після засідання він дасть прес-конференцію спільно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марком Міллі.