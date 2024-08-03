Штаб Гарріс відмовився від дебатів на умовах Трампа, - ЗМІ

Згідно з ідеєю Трампа, дебати мали б відбутися 4 вересня на близькому до нього каналі Fox News з повною ареною аудиторії. Ці умови він висунув після того, як президент США Джо Байден вийшов із президентських перегонів і запропонував замість себе кандидатуру Гарріс.

У передвиборчому штабі віце-президента заявили, що нічого подібного ні з Трампом, ні з Fox News не погоджували. У Гарріс вимагають проводити дебати, як і було вирішено раніше, 10 вересня на телеканалі ABC.

Майк Тайлер, директор з комунікацій кампанії Гарріс заявив, що віце-президент прийде на цей майданчик незалежно від того, з'явитися туди Трамп чи ні. Вона так чи інакше буде там, щоб "скористатися можливістю виступити перед загальнонаціональною аудиторією у прайм-тайм".

У той же час представник ABC News не зміг підтвердити будь-які подробиці про те, чи зможе Гарріс виступити поодинці, якщо Трамп не приєднається.

За словами Майкла Тайлера, Трамп злякався і намагається відмовитись від дебатів.

"Дональд Трамп злякався і намагається відмовитися від дебатів, на які він уже погодився, і біжить прямо у Fox News, щоб його врятували", - сказав він.

Також у штабі Гарріс зазначили, що раді обговорити подальші дебати після тих, на які обидві кампанії вже погодилися (мова йде про дебати 27 червня на каналі CNN, і майбутніх 10 вересня на ABC).