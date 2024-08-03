UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Штаб Гарріс відмовився від дебатів на умовах Трампа, - ЗМІ

Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Передвиборчий штаб віце-президента США Камали Гарріс відмовився від дебатів на умовах кандидата у президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з ідеєю Трампа, дебати мали б відбутися 4 вересня на близькому до нього каналі Fox News з повною ареною аудиторії. Ці умови він висунув після того, як президент США Джо Байден вийшов із президентських перегонів і запропонував замість себе кандидатуру Гарріс.

У передвиборчому штабі віце-президента заявили, що нічого подібного ні з Трампом, ні з Fox News не погоджували. У Гарріс вимагають проводити дебати, як і було вирішено раніше, 10 вересня на телеканалі ABC.

Майк Тайлер, директор з комунікацій кампанії Гарріс заявив, що віце-президент прийде на цей майданчик незалежно від того, з'явитися туди Трамп чи ні. Вона так чи інакше буде там, щоб "скористатися можливістю виступити перед загальнонаціональною аудиторією у прайм-тайм".

У той же час представник ABC News не зміг підтвердити будь-які подробиці про те, чи зможе Гарріс виступити поодинці, якщо Трамп не приєднається.

За словами Майкла Тайлера, Трамп злякався і намагається відмовитись від дебатів.

"Дональд Трамп злякався і намагається відмовитися від дебатів, на які він уже погодився, і біжить прямо у Fox News, щоб його врятували", - сказав він.

Також у штабі Гарріс зазначили, що раді обговорити подальші дебати після тих, на які обидві кампанії вже погодилися (мова йде про дебати 27 червня на каналі CNN, і майбутніх 10 вересня на ABC).

Підтримка Гарріс

Нагадаємо, що згідно з опитуванням Bloomberg і компанії Morning Consult, Гарріс випереджає Трампа в чотирьох із семи штатах, які, ймовірно, вирішать результат виборів президента.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Камалу Гарріс обрали офіційним кандидатом у президенти США від Демократичної партії. За неї проголосували 3923 демократа з близько 4000 делегатів, які взяли участь у голосуванні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВибори в США