Вся Шрі-Ланка залишилась без світла через мавпу

Загальнонаціональне відключення електроенергії на Шрі-Ланці відбулося у неділю, 9 лютого, близько 11:00 години за місцевим часом. За словами міністра енергетики Кумара Джаякоді, мавпа проникла на електричну станцію неподалік столиці Коломбо і знеструмила країну.

"Мавпа влізла до нашого трансформатора, що і спричинило дисбаланс у системі", - пояснив Джаякоді.

У підсумку постраждали близько 22 мільйонів людей, які проживають на Шрі-Ланці. Багато хто змушений був скористатися генератором. На відновлення електропостачання по всій країні знадобилося кілька годин. Першими світло подали в заклади критичної інфраструктури - медичні установи та станції очищення води.

Проблеми в електромережі

Інцидент з мавпою викликав бурхливе обговорення в мережі й критику дій влади. Один із користувачів натякнув, що посадовцям час звернути увагу на інфраструктуру, якщо звичайна мавпа викликала цілковитий хаос в країні.

Слід додати, що на Шрі-Ланці дійсно існують великі проблеми з електромережею. Інженери кілька років попереджають, що без модернізації обладнання частих аварій не уникнути. За їхніми словами, стан мережі настільки слабкий, що загальнонаціональні відключення світла можливі через будь-яке порушення на одній із ліній. Це і сталося у випадку з мавпою.