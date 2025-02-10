Вся Шри-Ланка осталась без света из-за обезьяны

Общенациональное отключение электроэнергии на Шри-Ланке произошло в воскресенье, 9 февраля, около 11:00 часов по местному времени. По словам министра энергетики Кумара Джаякоди, обезьяна проникла на электрическую станцию недалеко от столицы Коломбо и обесточила страну.

"Обезьяна влезла в наш трансформатор, что и вызвало дисбаланс в системе", - пояснил Джаякоди.

В итоге пострадали около 22 миллионов человек, проживающих на Шри-Ланке. Многие вынуждены были воспользоваться генератором. На восстановление электроснабжения по всей стране понадобилось несколько часов. Первыми свет подали в учреждения критической инфраструктуры - медицинские учреждения и станции очистки воды.

Проблемы в электросети

Инцидент с обезьяной вызвал бурное обсуждение в сети и критику действий властей. Один из пользователей намекнул, что чиновникам пора обратить внимание на инфраструктуру, если обычная обезьяна вызвала полный хаос в стране.

Следует добавить, что на Шри-Ланке действительно существуют большие проблемы с электросетью. Инженеры несколько лет предупреждают, что без модернизации оборудования частых аварий не избежать. По их словам, состояние сети настолько слабое, что общенациональные отключения света возможны из-за любого нарушения на одной из линий. Это и произошло в случае с обезьяной.