У Північній Ірландії близько 75 тисяч людей без світла через ураган Еовін

У Північній Ірландії приблизно 75 тисяч споживачів електроенергії залишаються без світла. Це сталося після руйнувань в електромережі, спричинених ураганом Еовін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Як пише видання, сьогодні на всій території Північної Ірландії діє жовтий рівень погодної небезпеки через вітер. Попередження діє з 10:00 до 19:00 за місцевим часом, у багатьох районах очікуються пориви вітру зі швидкістю до 40-60 миль на годину.

Також оголошено жовте попередження через сніг та ожеледицю з 18:00 суботи до 10:00 неділі. Це сталося через два дні після того, як шторм Еовін приніс у Північну Ірландію вітер зі швидкістю понад 90 миль на годину.

"З огляду на відновлювальні роботи, що тривають після шторму Еовін, наслідки можуть виявитися більш масштабними, ніж можна було б очікувати за вітрів такої сили", - заявили в Метеобюро.

Керівний директор NIE Networks Дерек Хайнс повідомив, що наразі подачу електроенергії відновлено у 210 тисяч домоволодінь.

"Ми вважаємо, що нам знадобиться близько 10 днів, щоб завершити ремонт, необхідний для відновлення подачі електроенергії всім", - сказав він.

Зі свого боку поліцейська служба Північної Ірландії (PSNI) попередила водіїв про необхідність бути обережними за кермом, оскільки багато доріг, як і раніше, непрохідні після шторму Еовін через повалені дерева, лінії електропередач і сміття.

Також BBC додало, що в Ірландській Республіці без електроенергії залишаються близько 330 тисяч споживачів, тоді як пікова кількість унаслідок урагану становила 768 тисяч осіб.

В ESB заявили, що очікують, що подачу електроенергії більшості клієнтів буде відновлено до вечора п'ятниці, однак у решти клієнтів вона буде відновлена протягом наступного тижня.

Крім того, 109 тисяч осіб все ще залишаються без води і 126 тисяч перебувають у небезпеці.