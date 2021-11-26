Шри-Ланку накрыли ураган и проливные дожди: много погибших
Фото: в результате проливных дождей на Шри-Ланке погибли 14 человек (Pixabay)
На Шри-Ланке в результате урагана и проливных дождей погибли 14 человек. Но также из-за непогоды пострадали 22 человека, а еще один житель пропал без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua.
Отмечают, что вследствие урагана пострадали более 100 тысяч семей. Спасатели объявили об эвакуации в некоторых районах страны. Так, в более безопасные места были переселены 114 человек.
В 19 районах была объявлена "красная тревога". Синоптики прогнозируют сильные ливни - может выпасть более 100 миллиметров осадков. Людям, живущим в низинных районах, посоветовали переехать вглубь страны.
По данным агентства, ожидается, что погодные условия улучшатся в течение следующих 24 часов.