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Шрі-Ланку накрили ураган та зливи: багато загиблих

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Шрі-Ланка, П'ятниця 26 листопада 2021 09:35
Шрі-Ланку накрили ураган та зливи: багато загиблих Фото: внаслідок злив на Шрі-Ланці загинуло 14 людей (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

На Шрі-Ланці внаслідок урагану та злив загинули 14 людей. Але також через негоду постраждало 22 особи, а ще один мешканець зник безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua.

Зазначають, що внаслідок урагану постраждали понад 100 тисяч сімей. Рятувальники оголосили про евакуацію у деяких районах країни. Так, у безпечніші місця було переселено 114 осіб.

У 19 районах було оголошено "червону тривогу". Синоптики прогнозують сильні зливи - може випасти понад 100 міліметрів опадів. Людям, які мешкають у низинних районах, порадили переїхати вглиб країни.

За даними агентства, очікується, що погодні умови покращаться протягом наступних 24 годин.

Нагадаємо, як мінімум 38 людей загинули або зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту на чайній плантації в Шрі-Ланці.

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