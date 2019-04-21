На Шри-Ланке задержали восьмого подозреваемого в причастности к взрывам

Правоохранители задержали восемь подозреваемых в связи со взрывами ни Шри-Ланке. Об этом сообщает AFP.

По словам премьер-министра Ранила Викрамасингхе, восемь человек арестованы в связи со взрывами на Шри-Ланке.

Напомним, в полиции Шри-Ланки сообщили, что количеств жертв серии взрывов достигло 207 человек, еще 449 получили ранения.

Министр экономических реформ республики Харша де Силва сообщил, что среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях есть иностранцы. Граждане каких именно государств пострадали в результате происшествий, министр не уточнил. В частности, среди погибших не менее 35 иностранцев. По меньшей мере четыре гражданина Китая получили ранения. Дипломаты посольства КНР в Коломбо уже посетили пострадавших, которые на данный момент находятся в медучреждениях.

Добавим, власти Шри-Ланки заблокировали соцсети и мессенджеры, включая Facebook и WhatsApp.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.