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Полиция Шри-Ланки установила личность одного из смертников

Новости » Происшествия    22.04.2019 - 15:06
Полиция Шри-Ланки установила личность одного из смертников
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

В полиции сообщают, что его звали Инсан Силаван и он был владельцем фабрики

Полиция установила личность одного из смертников, устроивших теракт на Шри-Ланке. Об этом сообщает Daily Mirror.

В полиции сообщают, что его звали Инсан Силаван и он был владельцем фабрики. Правоохранительные органы подозревают, что он был связан с другими смертниками, погибшими при взрыве. Полиция задержала девять работников предприятия.

Отметим, что, по состоянию на 22 апреля, на Шри-Ланке произошли 9 взрывов. Последный взрыв был сегодня, он произошел во время попытки силовиков разминировать бомбу. Министр обороны Руван Виджевардена описал взрывы как террористический акт религиозных экстремистов.

В результате теракта погибли почти 300 человек. Как сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, граждан Украины нет среди погибших. Однако, есть погибшие из США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш.

В связи с этим на всей территории страны ввели комендантский час. Он будет действовать с 18:00 по местному времени до 6:00 22 апреля. Следующий день, как уточнили власти, будет объявлен выходным. Кроме того, в аэропорту Коломбо усилили меры безопасности. Также в стране выключили соцсети.

Полиция задержала 24 подозреваемых в организации терактов на Шри-Ланке Число жертв терактов на Шри-Ланке приближается к 300
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