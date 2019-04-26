На Шрі-Ланці поблизу ж/д станції затримали трьох осіб з вибухівкою

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У затриманих було вилучено 1 кг вибухової речовини З-4

Правоохоронці на Шрі-Ланці затримали трьох осіб з вибухівкою недалеко від залізничної станції в Коломбо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily mirror.

Повідомляється, що у затриманих було вилучено 1 кг вибухової речовини С-4.

Нагадаємо, 21 квітня вранці на Шрі-Ланці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби. Вибухи сталися в рамах в Коччікаде (Західна провінція), Катувапитье, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Сьогодні на сході Шрі-Ланки в місті Калмунай прогриміли три вибухи. зокрема, під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку. На місці операції сталося три вибухи.

РБК-Україна повідомляло, що генеральний директор служби охорони здоров'я Шрі-Ланки спростував інформацію про количистве жертв внаслідок терактів 21 квітня. Число загиблих у великодню неділю на Шрі-Ланці скоротилося до 253 осіб.

В результаті терактів на Шрі-Ланці загинули громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш. Українців серед постраждалих і загиблих немає.