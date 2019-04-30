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На Шри-Ланке сняли запрет на использование соцсетей

Новости » Общество    30.04.2019 - 11:42
На Шри-Ланке сняли запрет на использование соцсетей
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Запрет на социальные сети и мессенджеры действовал с 21 апреля

Президент Майтрипала Сирисена подписал указ о снятии запрета на использование социальных сетей и мессенджеров, который был введен на территории страны после серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщает News First.

Глава департамента информации при правительстве Шри-Ланки Накала Калувева призвал сограждан "к ответственному поведению" с учетом сохраняющейся вероятности повторения террористических атак.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей и трех отелей. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ. 

В тот же день президент страны принял решение о запрете социальных сетей и  мессенджеров.

"Правительство решило заблокировать все социальные платформы, чтобы предотвратить распространение некорректной и ложной информации", - заявил секретарь президента Удая Сеневиратне. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент страны подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу. Запрет вступил в силу 29 апреля. 

Кроме того, 26 апреля в ходе спецоперации на Шри-Ланке  прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

 

 

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