На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента

На Шри-Ланке протестующие полностью взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Глава страны покинул резиденцию за несколько минут до прихода митингующих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of India .

Раджапакс и в дальнейшем официально считается президентом страны и охраняется военными. Его местопребывание на этот момент скрывается.

Отметим, что экономический кризис Шри-Ланки почти опустошил валютные резервы страны. В то же время страна направляла двух министров в Россию с целью переговоров о дешевом топливе.

На фоне худшего экономического кризиса в стране разразились протесты. Полиция ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водометов против студентов и протестующих 8 июля перед запланированным митингом на выходных.